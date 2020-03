Ubezpieczenie od zarażenia się koronawirusem. Nietypowa polisa taniej linii

Linia VietJet słynie z kontrowersyjnych i odważnych pomysłów. Zasłynęli już w branży z kampanii, w ramach której stewardesy w bikini obsługiwały pasażerów. Ponieważ odbyło się to bez zgody, linia została ukarana 40 mln dongów wietnamskich.

Teraz tani wietnamski przewoźnik w dobie pandemii oferuje swoim klientom specjalną polisę "Sky COVID care". Obowiązuje od 23 marca i obejmie wszystkich pasażerów, którzy wykupią bilety na loty krajowe do końca czerwca br.

Odszkodowanie za koronawirusa

Polisa jest ważna przez 30 dni od daty wylotu (konkretnie od północy danego dnia). Co ciekawe, odszkodowanie przysługuje każdemu, kto w danym okresie zarazi się wirusem, niezależnie od tego, czy dojdzie do tego na pokładzie czy nie.

Odszkodowanie jest spore, bo wynosi od 20 do 200 mln wietnamskich dongów, czyli od ok. 3,6 do 36 tys. zł.