Udawała, że dziecko jest niemowlakiem. Wszystko, aby nie płacić za bilet

Nie ulega wątpliwości, że wejście do Disney World jest drogie. Cena za jednodniowy bilet do parku kosztuje 109 dolarów - czyli ok. 550 zł (od 10 lat wzwyż), a 104 dolarów dla dzieci od trzech do dziewięciu lat. Oczywiście nie wliczając w to nawet opcji park hopper - która daje gościom swobodę przechodzenia z jednego parku do drugiego w ciągu jednego dnia - kosztów hotelu, a nawet cen jedzenia i zakupów towarów.