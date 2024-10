Ukochana wyspa Polaków. Popularne miejsce zamknięte

Wyjątkowy wodospad

Wodospad Anjos, znajdujący się ok. 25 km od Funchal, stolicy Madery, od innych, których jest wiele na wyspie, różni się tym, że spada bezpośrednio na publiczną drogę, którą poruszają się samochody i piesi. Wygląda to zjawiskowo, dlatego miejsce to jest często wykorzystywane, jako ścianka zdjęciowa. To także punkt, przy którym często zatrzymują się zorganizowane wycieczki.