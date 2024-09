Wyspa zachwyca turystów. Oferuje coś więcej niż plaże

Okazuje się, że zastany przeze mnie brak tłumów na terenie Doca dos Cavacas nie był fartem, a normą, co potwierdzają inne komentarze. - Postanowiłam z koleżanką przetestować Doca dos Cavacas. Był to strzał w dziesiątkę. W ciepłą marcową sobotę przed południem byłyśmy tam jedyne. Termometry wskazywały powyżej 20 st. C, a my miałyśmy baseny tylko dla siebie. Dopiero po jakimś czasie przyszła para turystów. To jedno z moich ulubionych wspomnień z Madery. Polecam każdemu jako alternatywę dla Porto Moniz - przyznała Iwona Kołczańska, dziennikarka WP Turystyka.