Banan na szpadzie? Obowiązkowo dla każdego turysty. Ale co na to miejscowi?

Słońce w karafce

To, co na pewno piją miejscowi, a co długo zapada w pamięć, to poncha (wym. poncza). Orzeźwiający napitek, tzw. drink towarzyski, który wspaniale pasuje do gorącego dnia. To koktajl z tłoczonych skórek i soku z cytrusów, melasy i maderskiego rumu przelany przez gęste sitko. Pity na zimno, od razu po przygotowaniu. Możecie znaleźć w sklepie butelkę z ponchą, którą będziecie chcieli zabrać do domu, ale miejscowi przestrzegają: prawdziwą pije się tylko tu. Co mi pozostało? Kupienie specjalnego drewnianego tłuczka do cytrusowych skórek i wspomnienia podczas długich jesiennych wieczorów.