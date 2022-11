Ukryte miejsce w samolocie. Tutaj wstęp mają tylko stewardesy i stewardzi

Inaczej wyglądają samoloty, którymi pokonujemy krótkie dystanse, np. z Polski do Niemiec, Francji czy nawet Hiszpanii, a zupełnie odmiennie te, w których podróżni wraz z załogą spędzają znacznie więcej godzin, np. w czasie rejsów do Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Maszyny, które pokonują długodystansowe trasy, są znacznie większe, a także dysponują tajemniczym miejscem, do którego pasażerowie nie mają wstępu.