Kulinarne bogactwo Maroka. Co warto zjeść i wypić w tym kraju?

Kolorowa, aromatyczna i niezwykle różnorodna - taka właśnie jest kuchnia marokańska, w której każdy z pewnością znajdzie coś, co przypadnie do gustu jego kubkom smakowym. Najbardziej popularne marokańskie dania to między innymi tadżin, pasta z dyni czy bastila. Nazwy brzmią intrygująco? Zobacz, jak wyglądają potrawy podawane w marokańskich restauracjach oraz riadach, czyli typowych dla tego kraju stylowych i gustownie urządzonych lokalach z ogrodami lub patio, często z basenem w centralnej części.