Unijny Certyfikat Covid. Koszmarne kolejki na lotniskach w Europie

Cytowany w artykule William Walsh, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) oświadczył: "Kiedy ruch powróci do poziomu 75 procent tego sprzed pandemii w 2019 roku , czas od przekroczenia drzwi terminalu do wejścia do samolotu może sięgnąć sześciu godzin z powodu kontroli sanitarnych podczas odprawy czy na granicy".