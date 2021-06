Unijny Certyfikat Covid. Zasady w wakacyjnych krajach

Od 1 lipca w całej Unii Europejskiej ma być uznawany Unijny Certyfikat Covid. W wielu krajach jego okazanie jest też warunkiem wstępu do konkretnych miejsc czy na różne imprezy i wydarzenia. Przykładowo w Berlinie bez certyfikatu nie wejdziemy do sali restauracyjnej, w Austrii nie zameldujemy się w hotelu, we Włoszech nie pójdziemy na dyskotekę.