Upały sięgają zenitu. Konie ślizgają się po krakowskim rynku. Miasto nie reaguje

Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt złożyło do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezydenta miasta Krakowa – Jacka Majchrowskiego. "Widok przeciążonych, przegrzanych koni, to skaza na wizerunku miasta".

Koń zemdlał na rynku krakowskim (Tomasz Tyczyński)

Piękne i mądre zwierzęta są wykorzystywane

– Widok zmęczonych, przeciążonych, przegrzanych koni,których kopyta ślizgają się po płycie krakowskiego rynku głównego oraz odchodzących od niego uliczek i które wracają do stajni w podkrakowskich wsiach często dopiero późną nocą, jest przejmujący. To skaza na wizerunku miasta, w którym istnieje przyzwolenie na wykorzystywanie tych pięknych i mądrych zwierząt do pracy ponad siły nawet w największe upały – pisze na Facebooku Agnieszka Wypych.

Członkini Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt stwierdza, że dotychczasowe przepisy dotyczące tej kwestii nie sprawdziły się, pomimo dokonywania w nich w poprzednich latach różnych modyfikacji. Nadal jej zdaniem nie chronią one bezpieczeństwa i zdrowia zwierząt, które pracują w temperaturze znacznie przekraczającej regulaminowy poziom 28 st. C. Miłośniczka zwierząt jest przekonana, że to prezydent miasta Jacek Majchrowski jest odpowiedzialny za regulacje dotyczące pracy dorożek.

– Chodzi o przepis, który mówi, iż zabrania się wystawiania zwierzęcia gospodarskiego lub domowego na warunki atmosferyczne, które zagrażają życiu lub zdrowiu tych zwierząt. A z taką sytuacją mamy do czynienia w Krakowie przy aprobacie władz miasta. Walczymy o całkowity zakaz wykorzystywania koni w Krakowie – podkreśla przedstawicielka stowarzyszenia.

Konie są pod opieką, a dorożki są kontrolowane

Shutterstock.com Podziel się

Zarzuty odpiera urząd miasta.

– Od wielu lat zwracamy uwagę na to, co dzieje się z krakowskimi dorożkami. Konie są pod opieką, a dorożki są kontrolowane – zapewniał w rozmowie z RMF FM Dariusz Nowak z Urzędu Miasta w Krakowie. – Konie mogą wykonywać prace tylko co dwa dni, a patrole straży miejskiej codziennie sprawdzają, czy dorożkarze nie łamią prawa. Podczas takich upałów między godz. 13:00 a 17:00 dorożki muszą mieć postój w miejscach zacienionych – dodaje.

Zdaniem Wypych są to tylko iluzoryczne ograniczenia, ponieważ jak przekonuje latem panują znacznie wyższe temperatury od rana do późnego wieczora.

– Na dodatek perfidia tych kosmetycznych obostrzeń polega na tym, że konie nie pracują w cieniu, ale w skwarze sięgającym nawet 40 st. C. Ponadto nawet tak fikcyjne obostrzenia bywają lekceważone w praktyce i to zarówno przez dorożkarzy, jak i funkcjonariuszy Straży Miejskiej, co wielokrotnie wykazywaliśmy publicznie. Trudno też uznać za wyraz dostatecznej ochrony koni np. zapisy mówiące o tym, że czas pracy koni w takich okolicznościach nie może przekroczyć 12 godzin na dobę, a zwierzęta te mogą być wykorzystywane do godz. 1 w nocy – wypowiada się w sposób emocjonujący miłośniczka zwierząt, podkreślając, że ustawa o ochronie zwierząt stanowi wprost, że „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu” podlega karze aresztu lub grzywny. Nie chcą dorożek w Krakowie Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich dystansuje się do działań miłośników czworonogów.

– Zwierzęta te mają zupełnie inny system termoregulacji niż ludzie i z upałami radzą sobie o wiele lepiej – powiedziała RMF FM Sara Partyka ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Okazuje się, że nie tylko Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt opowiada się po stronie słabszych, ale również mieszkańcy miasta. W kwietniowym sondażu „Gazety Wyborczej” aż 75 proc. krakowian chce, aby dorożki zniknęły z ulic Krakowa.

– Pod naszym niedawnym apelem do prezydenta Krakowa w tej sprawie podpisało się ponad 1000 miłośników zwierząt, ale nie przyniósł on zadowalających rezultatów, a Jacek Majchrowski wykazał jedynie, że bardziej zależy mu na poparciu małej grupki zagranicznych turystów niż na głosach mieszkańców Krakowa, którzy w przytłaczającej większości z tzw. usług dorożkarskich nie korzystają – zauważa Wypych.

Władze Rzymu rezygnują z dorożek – Coraz więcej europejskich miast rezygnuje z dostarczania turystom tak wątpliwej moralnie i kulturowo atrakcji – zapewnia przedstawicielka stowarzyszenia obrony zwierząt. – Niedawno decyzję w tej sprawie ogłosiły na przykład władze Rzymu. Dlatego oczekujemy podjęcia skutecznych i przemyślanych działań, które nie będą miały charakteru nieistotnych korekt, ale doprowadzą do wprowadzenia w Krakowie całkowitego zakazu procederu przewozu turystów dorożkami ciągniętymi przez konie i jednocześnie zagwarantują tym wykorzystywanym zwierzętom godną przyszłość – podkreśla.

Po krakowskim rynku jeździ ogółem około 130 koni.