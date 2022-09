Urokliwe Svitavy idealne na urlop. To tu urodził się Oskar Schindler

Jako przedsiębiorca dużo podróżował po świecie i sporo zarabiał, ale szybko wydawał pieniądze na przyjemności. W 1935 r. wstąpił do Partii Niemców Sudeckich i zaczął współpracować z Abwehrą (niemieckim wywiadem i kontrwywiadem wojskowym), co miało zapewnić mu kolejne zyski. Trzy lata później został aresztowany za zdradę i groziła mu nawet kara śmierci. Jednak w tym samym roku jego miasto przyłączono do III Rzeszy, co oznaczało dla niego ułaskawienie. Później przeniósł się do Krakowa, gdzie przejął fabrykę. Starał się zachować dobre stosunki z żydowskimi pracownikami przymusowymi, którzy stanowili tanią siłę roboczą i pomagali mu w zakładzie. Były to czasy wojny, dlatego oprócz produkowania naczyń emaliowanych utworzono także dział produkcji zbrojeniowej.