Mówią, że to mała Praga. Dawna stolica Moraw zachwyci każdego

Wieża wyrasta znikąd

Ale to nie koniec wrażeń i zadzierania głowy w Ołomuńcu. Monumentalna, gotycka katedra św. Wacława robi ogromne wrażenie, gdy staniemy na niewielkim placyku u jej stóp. Jej trzy potężne wieże wydają się przytłaczać swoim rozmiarem i strzelistością, ale także rozmachem zewnętrznych zdobień. Dwie wieże symetrycznie usytuowane przy wejściu do katedry są naturalną kompozycją architektoniczną, jednak trzecia wieża wyrasta jakby znikąd. Ale to ona jest najwyższą wieżą w całych Morawach (blisko 101 metrów) i drugą co do wielkości wieżą w Republice Czeskiej. Prowadzi na nią ponoć 450 schodów, jednak wieża nie jest udostępniona do zwiedzania dla turystów.