Hora Matky Boží w Czechach. Tajemniczy klasztor tuż za polską granicą

Tobiasz Jan Becker zauważył go ponoć u hrabiny Putzardowej, której wnuki uczył. Tak bardzo mu się spodobał, że postanowił go za wszelką cenę zdobyć. Hrabina sama zdecydowała się go podarować, a uradowany Becker woził go z sobą do każdego miejsca, gdzie służył jako ksiądz. Po dziś dzień można go oglądać w kościele na Górze Matki Bożej. Sam klasztor i kościół nie miały niestety tyle szczęścia, co wspomniany obraz.