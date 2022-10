Utrudnienia na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Rusza kolejny etap remontu

Remont na Dworcu Zachodnim w Warszawie

Z tego powodu od 24 października dojście od dworca do peronów (od pierwszego do czwartego) będzie zapewniał dotychczasowy tunel. Z kolei, aby dotrzeć do peronu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego podróżni muszą skorzystać z kładki, na którą da się wejść z peronu numer cztery. "Wykonawca zapewnia oznakowanie oraz szczegółowe informacje z organizacją ruchu" - przekazały PKP.