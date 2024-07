Uwielbiane przez turystów miejsca. "Pełne atrakcji"

Polacy uwielbiają w czasie wakacji odwiedzać europejskie wyspy. Jedną z wyjątkowych jest Sycylia. Będąc tam, nie sposób ominąć Syrakuz i Taorminy. - Uważam, że jeden dzień na oba starożytne miasta to zdecydowanie za mało. Sama wyspa Ortigia jest pełna atrakcji. Tam jest słynna Świątynia Apollona, Źródło Aretuzy czy Katedra św. Łucji - wymieniła Monika Sikorska w programie "Newsroom WP". - Koniecznie polecam zobaczyć też teatr starożytny, ale antyczne zabytki to nie wszystko, turyści uwielbiają gubić się w wąskich uliczkach. To super doświadczenie - dodała dziennikarka.