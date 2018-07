#VisitPoland. Nowa akcja Polskiej Organizacji Turystycznej

Powstały już pierwsze materiały, które stworzono w ramach akcji, mającej na celu promowanie Polski za granicą. Czy znani wideoblogerzy rzeczywiście przyczynią się do promocji naszego kraju? Sprawdźcie sami.

Koszt kampanii to około 800 tys. zł, na które wyłoży pieniądze Polska Organizacja Turystyczna (Shutterstock.com)

Polska oczami znanych na świecie youtuberów - to nowy sposób Polskiej Organizacji Turystycznej, aby dotrzeć do milionów odbiorców na całym świecie i pokazać im to, co najlepsze w naszym kraju. Idea nie jest nowością, ponieważ kilka krajów promowało się w podobny sposób. Jednak trzeba przyznać, że pomysł jest ciekawy i czekałem na jego pierwsze efekty. Zanim napiszę, co o nich sądzę, warto w pierwszej kolejności wytłumaczyć, jaki był zamysł tego przedsięwzięcia.

#VisitPoland to wspólna akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. W jej ramach MSiT i POT zaprosiły do Polski siedmiu, jak to określono, wpływowych wideoblogerów z najważniejszych dla nich rynków turystycznych. Inicjatywa od samego początku przedstawiała się bardzo obiecująco.

pot.gov.pl Podziel się

– Wizyta w Polsce youtuberów z różnych kontynentów to szansa na pokazanie całemu światu, za pomocą nowych technologii, jak piękny jest kraj nad Wisłą. Ten projekt jest nową jakością w promocji Polski na świecie – podkreślał Paweł Szefernaker z MSWiA, jeden z pomysłodawców akcji.

Z kolei Robert Andrzejczyk, prezes POT, przekonywał, że twórcy internetowi doskonale znają swoich odbiorców. Wiedzą, jak do nich mówić, by przekaz był szczery, prawdziwy i przekonujący.

– Wierzę, że kiedy Polska będzie prezentowana przez popularne i wpływowe osoby, uda nam się to jeszcze efektywniej przekazać turystom z całego świata. Ta forma promocji jest niezwykle autentyczna – zaznaczał Andrzejczyk.

Dotychczas Polskę odwiedziło dwoje influencerów (osoby skutecznie wpływające na opinię innych): Pau Clavero z Hiszpanii (Clavero) oraz Louis Cole z Wielkiej Brytanii (FunForLouis). Pierwszy z nich posiada ponad 430 tys. subskrybentów, drugi ponad 2 mln. Efekty ich prac po powrocie z Polski można już zobaczyć na ich profilach w mediach społecznościowych. Widziałem je. Szczerze? Oczekiwałem czegoś zupełnie innego.

Początek filmiku w wykonaniu Hiszpana, zatytułowany "A QUE SABE el LICOR de ORO?" (Czy wiesz, jak smakuje złoty likier? - autor miał na myśli słynny likier Goldwasser) zapowiadał się ciekawie. Jednak z każdą minutą rosło moje rozczarowanie. W klipie zostały przedstawione głównie Malbork oraz klify nad zatoką. Przez moment widać Bramę Żuraw w Gdańsku, ulicę Długą czy marinę w Sopocie. A co z resztą miejsc w Trójmieście czy na Pomorzu? Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć o nich czegoś więcej oraz co oferują turystom, to będzie musiał szukać dalej. POT tłumaczył w czerwcu, że dostosował plan wizyty youtubera do jego zainteresowań. Może następnym razem pójdzie mu lepiej? Pierwsze wideo obejrzało dotychczas ok. 100 tys. osób.

Na kanale FunForLouis też pojawiły się już pierwsze filmy - jeden z Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce, drugi z Nidzicy oraz Kasprowego Wierchu. Tu sytuacja przedstawia się podobnie. W pierwszym wideo nacisk został położony na Nową Hutę i jej komunistyczny charakter oraz na kopalnię. Jeśli będzie to jedyne wideo Luisa na temat dawnej stolicy Polski, to jestem zawiedziony. Została przedstawiona jak przeciętne miasto z byłego Bloku Wschodniego, w którym o dziwo można gdzieniegdzie znaleźć ciekawe miejsca czy knajpki. Rozumiem, że Brytyjczyk miał swój pomysł na realizację materiału, ale odbiorcy prawdopodobnie trudno będzie uwierzyć, że Kraków jest turystyczną mekką, przyciągającą miliony osób rocznie (3 mln 50 tys. zagranicznych turystów w 2017 r.).

Lepiej poszło youtuberowi w przypadku Nidzicy i Kasprowego Wierchu. Piękne widoki, czuć klimat południa Polski. Jeśli kolejne klipy na kanale Brytyjczyka będą stworzone w podobnym poziomie, to z bólem serca, ale wybaczę mu Kraków.

Ktoś może powiedzieć, że się czepiam. Jednak jeśli wydaje się na projekt 800 tys. zł i mówi się wprost, że to wielka szansa na pokazanie całemu światu, jak piękny jest kraj nad Wisłą, to oczekuje się czegoś więcej. Przed nami jeszcze około kilkanaście materiałów (poniżej lista youtuberów, którzy będą je tworzyć). Chciałbym napisać za jakiś czas, że zbyt pochopnie wyciągnąłem wnioski na temat głośnej akcji #VisitPoland.

• Alan Estrada z Meksyku (Alanxelmundo),

• Christian Le Blanc z Kanady (Lost LeBlanc),

• Marko i Alex Ayling ze Stanów Zjednoczonych (Vagabrothers),

• Conner Sullivan z Niemiec (Conner Sullivan),

• Angela An z Japonii (InternationallyMe).

