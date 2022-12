W Amsterdamie mają dość. Nie chcą turystów szukających seksu i narkotyków

Władze reagują

Miasto postanawia podjąć kroki, mające za zadanie zniechęcenie do przyjazdu turystów szukających seksu, narkotyków i alkoholu. Od przyszłego roku stolica Niderlandów rozpoczyna kampanię promocyjną, która tym razem nie ma zachęcać do odwiedzin miasta, ale wprost przeciwnie. Ma ona zniechęcić do przyjazdu turystów szukających rozrywki w alkoholu, dopalaczach i prostytucji - informuje dziennik "De Telegraaf".