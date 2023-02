W tym kraju znikają piaszczyste plaże. Obaw nie kryją turyści i mieszkańcy

Krajobraz się zmienia

Z komunikatów Agencji Reutera wynika, że kwestia zmieniającego się w Tunezji krajobrazu jest bardzo poważnym problemem. Według rybaków z miasteczka Ghannouch ocieplenie klimatu prowadzi do wzrostu poziomu mórz. Co więcej, dochodzi do erozji wybrzeża, a plaże zaczynają zanikać.