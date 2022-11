Niskie ceny i rajskie plaże. Polacy się stęsknili za tym kierunkiem

- Tunezja jest kierunkiem, do którego Polacy tęsknili - "wróciła" po okresie pandemii, ale też jest atrakcyjną cenowo propozycją - mówi Magda Plutecka, menedżer ds. pr i marketingu biura podróży Sun&Fun. - Zarówno w sezonie letnim, jak i teraz, obserwujemy duże zainteresowanie wyjazdami do tego kraju. W sezonie zimowym oferujemy wakacje na Djerbie, której atutem są fantastyczne plaże, dobra kuchnia, hotele oferujące także odnowę biologiczną, ośrodków thalassoterapię, z której Tunezja słynie. Obecnie temperatura na Djerbie oscyluje wokół 30 stopni. Tydzień na Djerbie z zakwaterowaniem w hotelu 4-gwiazdkowym i all inclusive to koszt już od 2262 zł/os. z all inclusive - dodaje.