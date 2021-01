Wadowice. W mieście powstanie hala widowiskowo-sportowa

Arena Wadowice - to będzie nowa ikona miasta

Na drugiej kondygnacji budynku powstanie przeszklona strefa VIP i restauracja, do której będzie można wejść zarówno z budynku, jak i z zewnątrz. Ponadto arena ma być wykorzystywana nie tylko do celów sportowych, ale też targów, wystaw i innych wydarzeń.

"Bryła obiektu nawiązuje architekturą do lokalnego górskiego krajobrazu i istniejącego otoczenia. Według wstępnych założeń widownia hali będzie liczyć około 1000 miejsc z możliwością dołożenia kolejnych kilkuset. Arena dostosowana będzie nie tylko do organizacji imprez sportowych - z pełnowymiarowymi boiskami do gier zespołowych, ale również do spotkań biznesowych, koncertów i innych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych" – napisał na swoim profilu na Facebooku burmistrz Bartosz Kaliński.