Dworzec Roku 2020. Perełka na kolejowej mapie Polski

Wzorowa rewitalizacja dziedzictwa architektury kolejowej, umiejętne dostosowanie do zmieniających się potrzeb w zakresie obsługi podróżnych, twórcza i społecznie korzystna adaptacja dla publicznych funkcji, odwaga władz samorządowych do realizowania niekonwencjonalnych pomysłów na kształtowanie przestrzeni dworcowej – to powody, dla których jury zdecydowało się przyznać nagrodę "Dworzec Roku 2020" stacji w Goczałkowicach-Zdroju.

Jak wyjaśnia portal rynek-kolejowy.pl, z ponad 100 propozycji dworców, które zgłosili internauci, do drugiego etapu wybrano 21 obiektów. Z nich jury wybrało 10. To dworce: Bydgoszcz Wschód, Czeremcha, Gliwice, Goczałkowice-Zdrój, Oświęcim, Piaseczno, Przemyśl, Starogard Gdański, Wodzisław Śląski i Wrocław Główny. Następnie przedstawiciele organizatora konkursu obejrzeli dokładnie każdy z obiektów i ocenili je pod kątem kilku kryteriów.

Za co pasażerowie cenią dworzec w Goczałkowicach-Zdroju?

Nagroda publiczności dla dworca w Przemyślu

Na dworzec w Przemyślu oddano w tym roku ok. 5 tys. głosów. Co warto wiedzieć o tym budynku? Wzniesiono go w latach 1859-1860, podczas budowy linii kolejowej z Krakowa do Lwowa. W roku 2010 rozpoczęto rewitalizację obiektu.