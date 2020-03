Hala Urania przestanie straszyć wyglądem. Czeka ją generalny remont

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w woj. warmińsko-mazurskim. Niestety, od lat popada w ruinę i nie przynosi chluby Olsztynowi. Jednak to się ma niebawem zmienić – hala sportowo-widowiskowa odzyska dawny blask.

Hala Urania, od momentu ukończenia budowy w 1978 r., na dobre wpisała się w krajobraz Olsztyna. To największa i de facto jedyna tego typu hala sportowo-widowiskowa znajdująca się w tej części Polski. Sęk w tym, że obiekt trudno nazwać wizytówką – jest brudny, obwieszony reklamami i można odnieść wrażenie, że od ponad 40 lat nikt nie ruszył palcem, aby poprawić jego wygląd oraz jakość.

Na szczęście przyszedł długo oczekiwany ratunek dla budynku. Komisja Europejska podjęła decyzję, że przekaże 130 mln zł na dofinansowanie remontu. Kolejne ok. 25 mln zł ma wyłożyć miasto (łączny koszt modernizacji wyniesie 154 mln zł).

Źródło: Wikimedia Commons - Uznanie Autorstwa CC BY

"Decyzja zapadła. Unia Europejska sfinansuje modernizację hali Urania. To bardzo dobra i wyczekiwana informacja. Oczywiście, musimy dołożyć do tej inwestycji nasze, gminne pieniądze, ale 85 proc. unijnej dotacji w zasadzie przesądza o jej powodzeniu. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego pozytywnego rozstrzygnięcia" – przekazał w komunikacie Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.