Wakacje 2020. Chorwacja chce otworzyć granice dla turystów

Chorwacja jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów krajów w Europie. Duża w tym zasługa polskich urlopowiczów, którzy licznie do niego przyjeżdżają – w ostatnich latach było to ok. milion naszych rodaków podczas sezonu letniego. Nic dziwnego więc, że włodarzom tego państwa tak bardzo zależy, aby móc znów przywitać gości z Polski.