Wakacje 2020. Kampery i przyczepy urlopowym hitem w Polsce

"Karawaning" jest ciekawą formą spędzania wakacji, choć nigdy nie cieszył się w Polsce tak dużą popularnością, jak w Niemczech czy we Włoszech. Trochę inaczej sytuacja przedstawiała się w przypadku przyczep kempingowych, które robiły furorę w latach 90., a w ostatnich dwóch dekadach interesowało się nimi coraz mniej turystów.

Jednak epidemia koronawirusa i poszukiwanie rozwiązań dotyczących bezpiecznych wakacji sprawiły, że Polacy w pewnym stopniu zmienili swoje preferencje urlopowe. Okazuje się, że w tym roku to właśnie kamper i przyczepa kempingowa będą hitami wakacji.

Kamper i przyczepa kempingowa – świetny pomysł na wakacje

- Turystyka karawaningowa zawsze miała pasjonatów, ale teraz to istne szaleństwo. Ludziom najbardziej podoba się, że mają swój własny domek na kółkach, który mogą zaparkować na łonie natury. Są samowystarczalni i nie muszą się bać wirusa, bo mają ze sobą własne sztućce, naczynia, pościel, ręczniki. Sami przygotowują posiłki, są niezależni – wyjaśnia gazecie Dariusz Jajko, wiceprezes Polskiego Związku Motorowego.

Gazeta zauważa, że już zaczyna brakować miejsc na najpopularniejszych kempingach. - Ale czy wszyscy musimy jechać akurat na Hel czy do Władysławowa? Szukałbym raczej mniej oczywistych miejsc. To szansa na uniknięcie wielkich skupisk ludzi – radzi Jajko.

Ile kosztuje wynajem kampera lub przyczepy?

To zależy od kilku czynników: sezonowości, czasu wynajmu, wielkości pojazdu lub przyczepy czy stopnia zaawansowania. Koszt wynajmu kampera to najczęściej ok. 500-600 zł za dobę. W wakacje będzie najdrożej, a nawet 150 zł dziennie możemy zaoszczędzić, jeśli zdecydujemy się na rezerwację w październiku.