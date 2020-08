Wakacje 2020. Płatna toaleta w schronisku Murowaniec podzieliła turystów

Murowaniec to schronisko PTTK w Tatrach położone na wysokości 1500 m n.p.m., na Hali Gąsienicowej.

Wcześniej za toaletę w Murowańcu też trzeba było płacić, ale nikt tego nie pilnował, więc widocznie turyści zapominali to robić lub po prostu nie widzieli skarbonki. Teraz skorzystanie z niej kosztuje 2 zł i jest nieuniknione. Przy bramkach można wrzucić monetę lub zapłacić kartą. Ale nie sama cena tak zaskoczyła, turystów, a wspomniane bramki.

Zdjęcie wejścia do toalet udostępnił na Facebooku profil "Aktualne warunki w Tatrach". "Tymczasem w Murowańcu pojawiły się gwiezdne wrota - portal ten jednak nie przenosi na Kozi Wierch, a jedynie toaleta stała się płatna i pozbawi Was 2 zł" - napisali autorzy zdjęcia.

Pod postem natychmiast zawrzało. "Ale paskudztwo! To już ta skrzyneczka nie wystarczyła? Rozumiem, że nikt nie płacił. Żal było wrzucić 2 zł, to teraz będziemy oglądać wrota made in Poland" - napisała Anna. "Jeszcze drutu kolczastego brakuje" - zasugerował Adi.