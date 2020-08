Tatry. Sprawdzamy ceny noclegów w schroniskach górskich. "70 zł to zdzierstwo"

"Ja rozumiem, że"pandemia", prywaciarz i wszystko drożeje, ale 70 zł za nocleg w Murowańcu w wieloosobowym pokoju to zdecydowanie za drogo" - czytamy na grupie Tatromaniacy na Facebooku. "Lekka przesada", "70 zł za nocleg w schronisku to zdzierstwo" - piszą internauci w komentarzach.

Inni natomiast wychodzą z założenia, że ceny są podyktowane lokalizacją, monopolem na nocleg w górach oraz kosztami utrzymania obiektu. "Jest popyt to można windować ceny. I tak będą chętni. Więc nie rozumiem oburzenia. Biznes to biznes. Za drogo to nie płać i nie marudź" - komentują internauci. "Normalna cena" - czytamy w komentarzach na grupie.

Patrząc na to, jak kształtują się ceny w tatrzańskich schroniskach górskich, można stwierdzić, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, do którego należy obiekt "Murowaniec", ustaliło stawkę na podobnym poziomie, co w kilku innych schroniskach. Nie zmienia to faktu, że wielu turystów będzie krytykować ceny, które w przypadku części schronisk są zbliżone do tych w pensjonatach i hotelach.