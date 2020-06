Wakacje 2020. PLL LOT: wracają loty międzynarodowe

16 czerwca przestał obowiązywać zakaz lotów w ruchu międzynarodowym do i z Polski, który obowiązywał przez trzy miesiące ze względu na pandemię koronawirusa. Linie lotnicze powoli wracają do wznawiania siatek swoich połączeń. Z Polski latają już m.in. Wizz Air i Ryanair.

Loty międzynarodowe - LOT wraca

Z podaniem informacji o powrocie na międzynarodowe niebo zwlekały PLL LOT. Dziś w końcu padła jasna deklaracja - polski przewoźnik wraca do latania za granicę od 1 lipca.

Od tego dnia pasażerowie LOT-u będą mogli polecieć do m.in.: Niemiec, Czech, Belgii i Norwegii, Grecji, Chorwacji, Bułgarii czy Hiszpanii. Do 14 lipca wszystkie międzynarodowe rejsy realizowane będą z Lotniska Chopina w Warszawie.

- Siatka międzynarodowych połączeń LOT-u, obejmująca pierwsze dwa tygodnie lipca, została zaplanowana mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, które jest dla nas zawsze priorytetem, i zapewnienie komfortu podróżowania - mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. - Większość zaproponowanych kierunków to kraje Strefy Schengen, które mają stabilną sytuację epidemiczną i jednocześnie zniosły obowiązek kwarantanny oraz pozostałe restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających z innych krajów. Nasi pasażerowie mogą więc spokojnie planować wakacje, krótkie rekreacyjne wypady czy wyjazdy służbowe wiedząc, że będą mogli się w pełni cieszyć podróżami zagranicznymi. Dążymy jednocześnie do wznawiania kolejnych kierunków i zwiększenia częstotliwości rejsów. Analizujemy m.in. możliwość uruchomienia regularnych lotów pasażerskich do Stanów Zjednoczonych, które obecnie realizujemy w ramach transportów cargo.