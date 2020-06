Wakacje 2020. Loty międzynarodowe z Polski. Coraz większy wybór kierunków

Wizz Air z Polski

Wizz Air wraca do latania z i do Polski od razu, jak tylko jest to możliwe. Na stronie internetowej przewoźnika już można rezerwować bilety na loty od 17 czerwca. Dostępne są kierunki z Gdańska (m.in. do Paryża, Bergen, Eindhoven, Londynu), Warszawy (m.in. do Barcelony, Brukseli czy Oslo) czy Katowic (m.in. Eindhoven, Malmo). Więcej połączeń pojawi się w grafiku od lipca.