Wakacje 2020. Polskie miejscowości nadmorskie w krzywym zwierciadle

Półwysep Helski oczami blogerki

Opisując Chałupy blogerka zauważa, że to główne miejsce lansu dla turystów. "Must have to boskie ciało w piance, deska i czapka. Jeśli nie have czapki to w ogóle się tu nie pokazuj. Nawet jeśli raz na 25 lat trafi się tutaj upał, nie waż się jej zdejmować. Bez czapki nie istniejesz". - pisze i zauważa, że na pewno w Chałupach trafi się na jakiegoś celebrytę. "W zależności od tego, na jakim kempingu jesteś (...) obudzi cię pierdzenie. No bo np. w Chałupach 3 lub 6 będzie to na pewno jakiś celebrycki bąk. Jego właściciel przyjechał lambo i będzie ubrany od stóp do głów w markowe ciuchy, a jego całą twarz zakryją modne w tym sezonie okrągłe okulary".