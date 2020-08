Wakacje 2020. Rekord zakażeń, a na plażach tłumy

Są wakacje, jest upalnie, więc tłumy na plaży nie powinny nikogo dziwić, ale w dobie pandemii to jednak wciąż zaskakuje. Od kilku miesięcy słyszeliśmy od rządu, że zaleca spędzenie wakacji w Polsce. Jak widać, Polacy posłuchali się, bo na nadmorskich plażach od kilku dni nie ma gdzie szpilki wcisnąć.

7 sierpnia, ok. godz. 11 na plaży w Brzeźnie było już tyle ludzi

Codziennie w sieci pojawiają się zdjęcia tłumów nad morzem. Bo, choć każdy wie, że jest pandemia, to wszyscy zgodnie przyznają, że z takiej pogody po prostu grzech nie skorzystać.

- To pierwszy upalny dzień od tygodnia. Początkowo ludzie pilnowali odstępów między parawanami, ale teraz już zaczął się "tetris" - napisała wczoraj do nas pani Ewa z Warszawy, która spędza urlop w Dębkach. Na dowód wysłała zdjęcie tłumów. - W weekend ma być 26 st. C, więc można spodziewać się walki o miejsce na plaży.