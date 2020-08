Wakacje 2020. Szykuje się piekielnie gorący weekend

Według informacji IMGW, w piątek mogą pojawić się alarmy drugiego stopnia przed upałem w województwach: wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Termometry pokażą tam od 28 do 30 st. C, a w nocy temperatura minimalna wyniesie od 16 do 18 st. C.