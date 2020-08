Wakacje 2020. Wracają wycieczki poza Europę. Na pierwszy ogień idzie Turcja

W piątek, 7 sierpnia z Katowic wystartuje pierwszy w tym sezonie samolot do Turcji. Zabierze na pokład pasażerów lecących na urlop na Wybrzeże Egejskie. Dla wielu to powrót do prawdziwej wakacyjnej rzeczywistości.

Grecja, Chorwacja czy Wyspy Kanaryjskie to dla wielu Polaków wciąż za mało. Turcja i Tunezja to dla nich urlopowy must have. I nareszcie mogą polecieć na wakacje w tych kierunkach. Pogoda tam jest pewna, a wycieczki można zarezerwować w przystępnych cenach.

Wakacje 2020 - gdzie polecieć poza Europę?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, Polacy wciąż nie mogą polecieć do Egiptu, ale za to zielone światło mają loty do Tunezji, Turcji, Tajlandii czy Maroka. - Dla Polaków te kierunki mają zdecydowanie egzotyczny charakter ze względu na kulturę czy środowisko naturalne. Co ważne, po powrocie z tych krajów nie mamy obowiązku przechodzenia kwarantanny - mówi Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl.

Pierwsza wycieczka do Turcji poleci z Polski dzisiaj (7 sierpnia) późnym wieczorem z Katowic. Polscy turyści do Tunezji polecą w przyszłym tygodniu. - Pierwszy lot do Tunezji zaplanowano na 13 sierpnia - mówi Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow Tours.

Wycieczki do Maroka ruszą prawdopodobnie na początku września.

Choć loty w tych kierunkach były możliwe od 29 lipca, to wycieczki nie wystartowały o razu razu, bo wymaga to szeregu przygotowań, np. linie lotnicze potrzebują co najmniej tygodnia na ułożenie siatki lotów. - Wszystko zależy też od tego, czy przed wydaniem rozporządzenia są jakieś sygnały o wznowieniu danego kierunku. Tak było w przypadku Turcji - projekt rozporządzenia był dostępny kilka dni przed jego przyjęciem - dodaje Maciej Szczechura. - Tysiące klientów czekały na ten kierunek. Wznowienie wycieczek w takiej sytuacji zajmuje od 10 dni do dwóch tygodni.

Egzotyczne wakacje zimą

Polacy z tęsknotą wypatrują też "prawdziwej egzotyki", czyli ciepłych kierunków, które najlepiej sprzedają się jesienią i zimą. W ofercie znajdują się obecnie: Kuba, Tajlandia, Kenia, Dominikana czy Emiraty Arabskie, Malediwy, Meksyk, Zanzibar czy Jordania.

- Sezon na egzotyczne wakacje zaczyna się jesienią, a pierwsze wycieczki z biurami podróży ruszają w listopadzie - wyjaśnia Klaudyna Fudala. - Przedsprzedaż oferty egzotycznej na nadchodzący sezon już wystartowała, możemy zarezerwować wakacje w obniżonej cenie, wpłacając tylko zaliczkę. To, które kierunki będą finalnie dostępne, zależy od decyzji rządowych. W zależności od biura podróży, przy zakupie w przedsprzedaży turyści otrzymują możliwość bezkosztowej zmiany rezerwacji lub rezygnacji bez ponoszenia kosztów, co w dzisiejszej rzeczywistości jest rozwiązaniem, które klienci będą chcieli mieć.

Kolejne rozporządzenia rządu w sprawie zakazu lotów zostanie opublikowane 11 sierpnia. Być może już wtedy wyjaśni się, czy Polacy mogą planować egzotyczne wakacje na drugą połowę roku. - Decyzje dotyczące otwarcia granic i wznowienia lotów do poszczególnych krajów są na tyle dynamiczne, że spodziewamy się kolejnych otwarć bliżej sezonu - dodaje Klaudyna Fudala.

.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl