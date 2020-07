Wakacje 2020. Zakynthos. Największe atrakcje greckiej wyspy

Najbardziej charakterystycznym miejscem na wyspie jest Zatoka Navagio, nad którą leży plaża z wrakiem statku. Pojawia się na wszystkich pocztówkach, w folderach czy stronach internetowych o tym zakątku Wysp Jońskich. Stała się ona wizytówką nie tylko Zakynthos, ale także całej Grecji. Ale to nie koniec atrakcji na wyspie.

Zakynthos - atrakcje

Krętą trasą z miasteczka Anafonitria na północy wyspy dotrzemy do Porto Vromi - niewielkiej osady rybackiej. Zatokę, w której się znajduje, otaczają skaliste klify, a krajobraz przypomina trochę fiordy. Woda ma zachwycający kolor i jest przejrzyście czysta, a turyści z chęcią wylegują się na niewielkiej piaszczysto-kamienistej plaży. Posilić można się w tawernie, a w niewielkim porcie wypożyczymy rowery wodne. Odpływają stąd także statki, m.in. do słynnej Zatoki Wraku. Warto obejrzeć okolice Porto Vromi od strony wody - zobaczymy tu liczne groty ze skalistymi tworami o niezwykłych kształtach.

Innym miejscem, które warto zobaczyć na Zakynthos jest znajdujący się na południu wyspy półwysep Keri. Wioska o tej samej nazwie zachwyca starą zabudową - zobaczymy tu weneckie budynki i wąskie uliczki, przy których mieszczą się klimatyczne kawiarenki. Charakterystyczne dla tutejszego krajobrazu są liczne gaje oliwne - na półwyspie wytwarza się dobrej jakości oliwę z oliwek. Do atrakcji należy wycieczka statkiem na wyspę Marathonissi oraz do przybrzeżnej groty. Będąc w Keri koniecznie trzeba wybrać się w okolice latarni morskiej - z okolicy roztacza się wspaniała panorama na skały Mizithres. Widok przypomina trochę wybrzeże Capri. Skały wystają z granatowego morza, a w pobliżu roi się od łódek, które z tej perspektywy wydają się być miniaturowe.

Zakynthos - półwysep Vassilikos

Vassilikos to jeden z najbardziej malowniczych półwyspów na Zakynthos i najbardziej na wschód wysunięty punkt wyspy. Słynie z zachwycających widoków, na które składają się strome klify, dzikie lasy i piaszczyste plaże. Zakątek może się pochwalić dobrze rozwiniętą infrastrukturą, hotele i restauracje na Vassilikos nie należą jednak do najtańszych. Do najpiękniejszych miejsc zalicza się Porto Zoro - wspaniałą plażę w kształcie półksiężyca, której uroku dodają przybrzeżne skały.