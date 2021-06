Wakacje 2021. Grecja jest głodna turystów

14 maja Grecja rozpoczęła sezon turystyczny. Otwarto lokalne lotniska i zniesiono ograniczenia w podróżowaniu pomiędzy regionami. Dziennikarka WP Turystyka Monika Sikorska postanowiła sprawdzić, jak jest na miejscu. - To jest najlepszy moment na podróż do Grecji. Ten kraj dopiero budzi się do życia po długich miesiącach lockdownu - opowiadała w Programie Newsroom WP. - Turystów jest tu dosłownie garstka. Na Półwyspie Chalcydyckim, gdzie przebywa nasza dziennikarka, temperatura sięga obecnie ok. 25 st. C. Jak przyznaje, zdaniem lokalnych mieszkańców mogłoby być cieplej, ale Polaków to pogoda wręcz idealna.

Rozwiń