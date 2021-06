Wakacje 2021. Siedem państw przystąpiło do systemu certyfikatów covidowych. Polska na liście!

Oznacza to, że wakacje 2021 zapowiadają się coraz lepiej. Sprawę natychmiast skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski. "Dzisiaj, 1 czerwca, Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. To system stworzony przez Komisję Europejską, po to, by móc ułatwić swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej właśnie podczas pandemii" - powiedział Adam Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej.