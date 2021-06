Wakacje 2021. Tunezja rajem dla zaszczepionych. "Mają doskonałą sytuację"

Urlop w Tunezji to dla wielu Polaków pozycja obowiązkowa w każde wakacje. Kiedy najlepiej się tam wybrać? - Teraz jest idealny moment, bo nie ma tak wielu turystów, a atrakcje nie są tak oblegane jak przed pandemią - mówiła w programie Newsroom WP Magda Drozdek, dziennikarka Wirtualnej Polski, która właśnie jest na Dżerbie. Co ważne, do Tunezji można wjechać bez testu PCR, jeśli jest się w pełni zaszczepionym lub ozdrowieńcem. - Takie osoby mają doskonałą sytuację, można powiedzieć, że są w raju, bo oszczędzają mnóstwo pieniędzy, wjeżdżają bez testów PCR - mówiła Magda. - Są sporo gotówki do przodu i mogą wydać ją na lokalnych bazarach. Za to ci, którzy tak jak ja czekają na drugą dawkę, muszą pamiętać o wydatku na test PCR (zrobiony do 72 godzin przed wylotem). Testy są sprawdzane na lotnisku w Polsce i po przylocie do Tunezji.