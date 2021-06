Wakacje 2021. Tunezja - urlopowy raj, w którym jest ciepło, pięknie i tanio

Tunezja to idealne miejsce na wakacje dla tych, którzy lubią zwiedzać i odpoczywać nad ciepłym morzem. Dziennikarka Wirtualnej Polski - Magda Drozdek - sprawdziła, jak jest na miejscu. - Najczęściej decydujemy się na Grecję, Włochy, Chorwację, a tutaj jest raj - mówiła w programie Newsroom WP. - Tunezję powinniśmy coraz częściej wybierać. Pewna pogoda, nieziemskie widoki i ciepłe morze to niejedyne powody, dla których Magda tak zachwalała urlop w Tunezji. Wycieczki do tego kraju można zarezerwować już od. ok. 1000 zł. Na wakacje.pl ceny od 1000 zł. A co ważne, oferta hoteli i lokalnych restauracji nie odbiega w żaden sposób od standardów europejskich. - Na miejscu jest też bardzo tanio - dodała Magda Drozdek.