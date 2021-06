Wakacje 2021. Urlop na Maderze w czasie pandemii

Co ważne, zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów po powrocie do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Zwalnia z niej negatywny wynik testu zrobiony max. do 48 godzin przed przylotem do kraju. Można go wykonać bezpłatnie na Maderze, na koszt Rządu Madery.