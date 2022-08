Wakacje 2022. "Tamten rok był lepszy"

Burmistrz Krynicy-Zdroju - Piotr Ryba nie ma złudzeń, że ubiegłoroczny sezon wakacyjny był lepszy od tego, który właśnie dobiega końca. - Po pandemii ludzie lgnęli wszędzie i nie było trendu inflacyjnego - mówił w programie "Newsroom WP". Jak stwierdził, ten rok jest odrobinę gorszy, jeżeli chodzi o same wakacje. Ale przyczyna jest prosta. - W tamtym roku mieliśmy całą zimę zamkniętą - mówił. - Całościowo rok do roku jest lepiej, ale jeśli chodzi o same wakacje, to tamten rok był lepszy.

Rozwiń