Wakacje Kingi Rusin na egzotycznej wyspie. "Niedługo wszyscy w tych śmieciach utoniemy”

Polska prezenterka przesyła nam pozdrowienia z wakacji. Przy okazji wzbudza w nas poczucie winy za globalne problemy ekologiczne. "Powiecie, że to nie u nas…” – pisze Kinga Rusin pod wideo z Jawy, na którym widać jak spaceruje po zaśmieconej plaży.

Jedna z najpiękniejszych wulkanicznych plaż tonie w śmieciach (instagram.com/ kingarusin)

Plastik, plastik i jeszcze raz plastik. Cały świat tonie w śmieciach. Jednym z narzędzi mogących pomóc w walce z katastrofami ekologicznymi są apele ludzi mających wpływ na innych ludzi. Ale czy faktycznie musimy jechać aż na inny kontynent, aby zrozumieć, co się dzieje? Oprócz subtelnie przemycanego w książkach i filmach problemu związanego z zagrożeniem powodowanym przez tony śmieci zalegających na naszej planecie, są też głośne i jawne komunikaty. Są hasła, slogany. Są zdjęcia i dokumenty. Manifestacje. Z dnia na dzień coraz więcej ludzi uświadamia sobie skalę problemu. A jest on naprawdę ogromny.

Dziś na Instagramie pojawiło się wakacyjne wideo Kingi Rusin. Celebrytka w tym roku spędza wakacje na egzotycznej wyspie. Wideo przedstawia sterty śmieci "zdobiące” jedną z najpiękniejszych wulkanicznych plaż na świecie. Rusin opatrzyła ten przykry widok wymownym komentarzem.

"A miało być tak pięknie i romantycznie... Jawa Centralna, jedna z najpiękniejszych wulkanicznych plaż świata, zachód słońca i ... plastikowe śmieci po horyzont, foliowe torebki, mieszadełka, słomki, jednorazowe kubeczki i talerzyki, plastikowe sztućce, smoczki, strzykawki, klocki, zabawki, fragmenty dmuchanych materacy i tych modnych ostatnio kół w kształcie flamingów i jednorożców z którymi nie ma co zrobić po wakacjach... Zróbmy rachunek sumienia... Niedługo wszyscy w tych śmieciach utoniemy...” – czytamy pod wideo.

Podobne nagranie Rusin zamieściła na Instagramie ok. tydzień temu. Tym razem było to wideo zapożyczone od Anji

Rubik. Obie celebrytki mierzą się z globalnym problemem w sposób bezpośredni. Czy ten przekaz dociera do ich fanów?

"Powiecie, że to nie u nas..." - pisze Kinga pod wideo przedstawiającym śmieci dryfujące na Morzu Karaibskim u wybrzeży Dominikany. "Polacy zużywają najwięcej w Europie torebek foliowych, blisko 500 rocznie na głowę jednego mieszkańca (w Danii 4 sztuki), kupują też najwięcej wody w plastikowych butelkach (!) wydając na nią ponad 6 MILIARDÓW rocznie (!!!), chociaż ta w kranie nadaje się do picia, no i zawsze można założyć filtr... Jednocześnie w Polsce utylizuje się ZALEDWIE 11 proc. odpadów! TAK, to są też NASZE śmieci! Czas na lniane torby na zakupy, wodę z kranu pitą ze szklanki, słomki ze słomy, talerze ze szkła, sztućce z metalu” – czytamy dalej.

To samo dzieje się na indyjskich plażach. Śmieci wyrzucane są na pobocza dróg, do odkrytych kanalizacji i wszędzie tam, gdzie się da. Rzeki płynące przez Indie (które często przypominają ścieki), wpływają do Oceanu Indyjskiego. A co potem? Przed porą monsunową trafiają znowu na brzeg.

W trakcie monsunu sprzątanych jest nawet kilkanaście ton odpadów dziennie. Niestety, mimo starań licznych organizacji systematycznie oczyszczających plaże, ocean na nowo wyrzuca na brzeg masę śmieci. Przy brzegu zalegają plastikowe torby, tacki poliestrowe, puszki i inne nierozkładalne odpady. Poza plastikiem wyrzucane są także igły, strzykawki i inne odpady szpitalne. I choć Indie mają warunki, aby stworzyć plaże podobną do tych w Barcelonie, lokalne władze nie potrafią poradzić sobie z nieczystościami. A stanowią one zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i środowiska.

I tak, to również nasze śmieci.