Egzotyczne plaże toną w śmieciach. Plastik jest coraz poważniejszym problemem

Wakacyjny odpoczynek w śmiechach będzie niebawem normą? Wiele wskazuje na to, że tak, jeśli nie rozprawimy się z problemem ton plastiku, który zalega na plażach. Sęk w tym, że nie zawsze wiadomo, co robić z nieczystościami w kurortach i miastach.

Ogromny procent mieszkańców Indii ma bardzo nisko rozwiniętą świadomość ekologiczną. Ubodzy mieszkańcy nie przywiązują wagi do kwestii środowiskowych. Hindusi wysypują śmieci na pobocza dróg, do odkrytych kanalizacji i wszędzie gdzie się da. Rzeki płynące przez Indie to raczej ścieki, które wpływają, jak wiemy do Oceanu Indyjskiego . A co potem? Przed porą monsunową trafiają znowu na brzeg.

"To Bali. To Filipiny. To Indonezja. To Hawaje. To prawdziwe g****, którego nie chcesz oglądać" – napisała na Facebooku Amerykanka, zwracając uwagę, że śmieci stanowią globalny problem. "To plaża obok atrakcji, którą zawsze chciałeś odwiedzić. To plaża tuż obok pięknego basenu infinity, w którym zawsze chciałeś zrobić sobie zdjęcie. To plaża, na której będą dorastały nasze dzieci" – pisze. "Wspólnie musimy wprowadzić zmianę. Natychmiast" – apelowała.