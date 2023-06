Wakacje na kempingu. "W pierwszej chwili chciałam uciekać"

Gdy siedzę wpatrzona w góry na horyzoncie, nagle słyszę, że jest afera. Animatorzy rozdają pieczątki, a my nasze karty zostawiliśmy w domku. Biegnę sprintem do bungalowu, żeby dzieci mogły zdobyć swoją pierwszą pieczątkę, śmiejąc się w duchu, do czego to doszło. - O ty jeszcze nic nie masz - rzuca potem w kolejce na oko trzyletnia Niemka mojej córce, która na szczęście nic nie rozumie. Ja za to czuję, że pogoń za pieczątkami będzie ważnym punktem pobytu.