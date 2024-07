Wakacje wystartowały z przytupem. Wolne miejsca znikają z dnia na dzień

Początek sezonu wakacyjnego już za nami. Branża turystyczna ocenia go bardzo dobrze, a z pewnością przyczyniła się do tego pogoda, która zachęcała do wyjazdów nad Bałtyk. - Widzimy większy ruch niż w poprzednim sezonie, a na dodatek wydłuża się czas rezerwacji. Średnia długość pobytu wynosi teraz 4,7, czyli półtora dnia więcej niż w 2023 r - mówi Agnieszka Rzeszutek, ekspert Nocowanie.pl.