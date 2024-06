Podróż jak projekt, czyli pułapki wakacyjnego perfekcjonizmu

Jak wyjść z tego błędnego koła i naprawdę odpocząć? - Warto zadać sobie pytanie: po co jadę na urlop? Zakładam, że większość z nas odpowie, że aby odpocząć. Czy stresując się wieloma rzeczami, na pewno dajemy sobie przyzwolenie na odpoczynek? Może warto więc wrócić do pytania raz jeszcze i podążać za odpowiedzią, którą sobie daliśmy. Nawet jeśli wrzucenie na luz wydaje się wam całkowicie niemożliwe, warto to zrobić chociaż w drobnej kwestii i zastanowić się, jak ten spokój wpływa na nas i nasze nastawienie do urlopu - dodaje ekspertka.