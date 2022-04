Wakacyjna akcja Krakowa. Historyczne tramwaje z największych polskich miast

"Kanciak" od 2004 r. jest pojazdem historycznym

Tramwaj stacjonował początkowo w zajezdni Głogowska i w swój pierwszy kurs wyruszył 14 stycznia 1970 roku na linię nr 6. Na regularnej linii kursował on aż do 2001 roku. Po wycofaniu z ruchu przeszedł remont generalny, podczas którego przywrócono go do stanu fabrycznego. Od końca 2004 roku jest pojazdem historycznym.