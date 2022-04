Obecny hit w biurach podróży. Boska pogoda i piękne plaże

Cypr należy do najbardziej słonecznych miejsc w Europie, a tutejsze plaże znajdują się w rankingach najpiękniejszych na świecie. Trzecia co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego charakteryzuje się świetną pogodą praktycznie przez cały rok - od wiosny do jesieni możemy liczyć na wysokie temperatury i bezchmurne niebo. Nic dziwnego, że z roku na rok wybiera ją także coraz więcej Polaków.