Wakacyjny raj oczami Chorwata. "Urodziłem się tutaj i jestem tu szczęśliwy"

Chorwacja kusi wodnymi atrakcjami

Czasem podczas rejsów zdarzają się drobne szaleństwa. Ktoś niechcący nogą szturchnie manetkę gazu albo prosi Tomislava, by pozwolił posterować motorówką. Zgadza się, jak sądzi, że dana osoba raczej nie rozbije całej załogi o skaliste wybrzeże. Poza tym taka wyprawa to idealna okazja do tego, by dowiedzieć się nieco więcej o przybyszach z zagranicy. To możliwe, że koleżanka zobaczyła w wodzie delfina?