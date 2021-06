WP Turystyka Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wideo + 4 grecjaw podróżyKoronawirus Informatorpaszporty szczepionkowe oprac. Ilona Raczyńska 04-06-2021 16:42 Wakacje 2021. Urlop w Grecji łatwiejszy z paszportem covidowym Mnóstwo Polaków spędza w czerwcu urlop w Grecji. Ci, którzy są zaszczepieni dwoma dawkami szczepionki przeciw koronawirusowi, mogą na urlop wjechać bez testów. Wystarczy mieć ze sobą certyfikat covidowy. - To działa faktycznie. Paszporty covidowe są honorowane na granicach - mówiła w programie Newsroom WP Monika Sikorska, dziennikarka, która obecnie przebywa w Grecji. Jak przyznała, dopiero zaszczepiła się jedną dawką, dlatego przed wyjazdem do Grecji musiała wykonać test PCR. - Niestety należę do grona tych osób, które muszą się przygotować na dodatkowe koszty w związku z podróżą do Grecji - mówi dziennikarka. - Proszę mi wierzyć, że nie jest to tania impreza, dlatego warto się szczepić - im szybciej, tym lepiej. Koszt takiego testu w Polsce waha się w granicach 350-540 zł. Rozwiń Zauważyłem, że trzymasz paszport c … Rozwiń Transkrypcja: Zauważyłem, że trzymasz paszport covidowy czy ten taki nasz certyfikat polski, tak, w dłoni, w lewej chyba? Tak, właśnie wzięłam, żeby go pokazać. Tak, z tego korzystają osoby, które są już w pełni zaszczepione. Chciałam powiedzieć, że to działa faktycznie, te paszporty covidowe są honorowane na granicach. Warto powiedzieć, że to jest wciąż program pilotażowy i póki co 7 krajów Unii Europejskiej przeszło testy techniczne i również wyraziło chęć do korzystania z tego systemu, w tym właśnie po Polska i Grecja. W pełni on ma działać dopiero od 1 lipca i wtedy też ma ten paszport covidowy funkcjonować w aplikacji. Póki co to jest taka karteczka, można ją sobie wydrukować i pobrać z Internetowego Konta Pacjenta albo też po prostu w formie elektronicznej z niego korzystać podczas podróży. No właśnie, ja też sobie wydrukowałem taki - to jest karteczka A4 z Indywidualnego Konta Pacjenta. Państwo to bez trudu zrobią. Z tyłu to ma ten kod QR. Jak to w praktyce działa? Gdzieś to, o właśnie, gdzieś to się pokazuje na lotnisku, jeszcze w Polsce czy już w Grecji, jak to w praktyce wygląda, podróżowanie z takim dokumentem? To się pokazuje i w Polsce, i w Grecji. Dodatkowo, kiedy przyjeżdżamy do Grecji, musimy jeszcze pokazać ten certyfikat lokalizacyjny, bo to jest jeszcze jeden dokument, którego się wymaga. Natomiast tak, i wyjeżdżając z Polski, i przyjeżdżając do Grecji ten paszport trzeba okazać. A jeśli ktoś nie ma takiego paszportu, bo jeszcze nie został zaszczepiony drugą dawkę na przykład, to te testy, tak jak to do tej pory funkcjonowało? Tak. Ja jestem właśnie zaszczepiona jedną dawką szczepionki i niestety należę do grona tych osób, które muszą się przygotować na dodatkowe koszty w związku z podróżą. A proszę mi wierzyć, że nie jest to tania impreza, także warto się szczepić, im szybciej, tym lepiej. Bo koszt takiego testu w Polsce to waha się w granicach 350, nawet 540 zł. Tutaj na miejscu, wyjeżdżając z Grecji - bo my na przykład lecimy lotem z przesiadką, w transferem w Niemczech, w Monachium - to też warto sobie sprawdzić, jakie są wymagania względem bezpieczeństwa konkretnej linii lotniczej. No ja też tutaj postanowiłam zrobić sobie taki test, żeby bezpiecznie się dostać do naszego kraju. No i tutaj na przykład taki test kosztuje też sześćdziesiąt 60 €. Więc to warto wziąć pod uwagę.