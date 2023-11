Warszawa ze szkolnych lektur. Śladami "Kamieni na szaniec" i "Lalki"

Lektury szkolne niejednemu uczniowi potrafią spędzić sen z powiek. Bywa, że zawiłe opisy przyrody czy niezrozumiałe odniesienia do przeszłości zniechęcają do czytania książek nawet największych prymusów. Część obowiązkowych pozycji jest niedostosowana do wieku czytających i może zostać przez nich doceniona dopiero po wielu latach albo i nigdy. Na szczęście wśród kanonu polskich książek analizowanych na lekcjach języka polskiego znajdziemy też pozycje ponadczasowe, które nie nudzą i przekazują ważne wartości zarówno młodszemu, jak i starszemu pokoleniu.