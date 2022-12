Warto jechać tam poza sezonem. "Normalnie ten region jest zatłoczony"

Są takie miejsca, które zdecydowanie lepiej odwiedzać poza sezonem, szczególnie jeśli denerwują nas długie kolejki i wszechobecny tłok. Z tego powodu wycieczkę do włoskiej Toskanii warto zaplanować zimą. - Normalnie ten region jest ogromnie zatłoczony. Natomiast teraz tłumów nie ma, dlatego możemy wybrać sobie taki nocleg, jak nam się tylko zamarzy - mówiła Sylwia Król w programie "Newsroom WP". Jak przygnała, choć w takim okresie pogoda jest zmienna, to fani zwiedzania będą mieli co robić i bez żalu spędzą kilka godzin np. w muzeum.

Rozwiń